Ligue des Champions : qui peut déjà se qualifier, ou se faire éliminer avant la dernière journée ?

Ils peuvent assurer le top 8

Leader de cette Ligue des Champions, Liverpool (1er) peut aller chercher la première place, mais a déjà assuré sa présence dans le top 8 de la compétition. Derrière, le FC Barcelone (2e) peut lui aussi assurer sa présence dans le top 8 et donc une qualification directe pour les huitièmes de finale dès ce mardi. Pour cela, il faudra obligatoirement s’imposer sur la pelouse de Benfica. Derrière, six équipes disposent de treize points avec Arsenal (3e), le Bayer Leverkusen (4e), Aston Villa (5e), l’Inter Milan (6e), Brest (7e) et Lille (8e). Ces formations ont de faibles chances d’assurer une place dans le top 8. En effet, pour y arriver, il faudrait que le Borussia Dortmund (9e, qui affronte Bologne), le Bayern Munich (10e, qui défie le Feyenoord), l’Atlético de Madrid (11e, qui s’oppose au Bayer Leverkusen) et l’AC Milan (12e, qui reçoit Girona) s’inclinent et que, dans le même temps, l’Atalanta (qui croise le fer avec le Sturm Graz), Benfica (qui affronte le FC Barcelone), Monaco (qui joue face à Aston Villa), le Sporting CP (qui rencontre le RB Leipzig), le Feyenoord (qui reçoit le Bayern Munich) ainsi que la Juventus et Bruges qui s’affrontent ne l’emportent pas. Beaucoup d’éléments qui auront du mal à s’aligner…

Ils peuvent se qualifier

… En revanche si ces 6 équipes devront sûrement attendre pour assurer leur présence dans le top 8, en ce qui concerne la qualification, c’est différent. En effet, Arsenal (3e), le Bayer Leverkusen (4e), Aston Villa (5e), l’Inter Milan (6e), Brest (7e) et Lille (8e) n’ont besoin que d’un petit point pour assurer leur qualification. Même une défaite serait suffisante. Pour cela, il faudrait qu’au moins une équipe parmi Manchester City (22e), le PSV Eindhoven (23e), le Dinamo Zagreb (24e) ne l’emporte pas ou bien que le Real Madrid (20e) qui défie Salzbourg ou le Celtic Glasgow (21e) qui reçoit les Young Boys de Berne s’incline. En cas de victoire, le Borussia Dortmund (9e), le Bayern Munich (10e), l’Atlético de Madrid (11e) l’AC Milan (12e), l’Atalanta (13e) et la Juventus (14e) auront assuré leur place dans le top 24.

Disposant de 10 points, Benfica (15e), l’AS Monaco (16e), le Sporting CP (17e), le Feyenoord (18e) et le FC Bruges (19e) peuvent se qualifier s’ils s’imposent et qu’au moins deux équipes placées entre la 20e et la 26e place s’inclinent. Un match nul pourrait aussi suffire à ces équipes, mais il faudrait que dans le même temps le Paris Saint-Germain (25e) s’incline face à Manchester City et Stuttgart (26e) perde contre le Slovan Bratislava. Que ce soit le Real Madrid (20e), le Celtic Glasgow (21e), Manchester City (22e), le PSV Eindhoven ou encore le Dinamo Zagreb (24e), seule une victoire conjuguée à des défaites du Paris Saint-Germain et de Stuttgart sera synonyme de qualification.

Ils peuvent être éliminés

Après six journées, trois équipes sont déjà officiellement éliminées de la Ligue des Champions. Il s’agit des Young Boys de Berne, du Slovan Bratislava et de l’immense déception RB Leipzig. Avec zéro point en six matches, ces formations ont déçu et ne peuvent plus atteindre le top 24. Actuellement 33e avec 2 petits points acquis en 6 matches, Bologne devrait aussi prendre la porte. Les Italiens qui affrontent Dortmund ce mardi doivent gagner tout en espérant des faux pas de trois équipes parmi Manchester City, le PSV Eindhoven, le Dinamo Zagreb, le Paris Saint-Germain et Stuttgart. Un scénario difficile à imaginer. La situation est similaire pour les équipes à trois points que sont Salzbourg (qui affronte le Real Madrid), l’Étoile Rouge de Belgrade (qui reçoit le PSV Eindhoven), Girona (qui défie l’AC Milan) et le Sturm Graz (qui se déplace face à l’Atalanta). Ces quatre équipes sont condamnées à la victoire et croiseront les doigts pour des faux pas des équipes qui les devancent pour conserver un mince espoir.

Pour le Shakhtar Donetsk (27e) et le Sparta Prague (28e) cette 7e journée peut aussi être décisive. Classées à 4 points des dernières équipes du top 24, ces deux formations joueront gros contre Brest et l’Inter Milan. Une victoire sera essentielle pour conserver des chances de qualification. Deux autres équipes peuvent également être éliminées, mais il faudrait pour le coup un sacré enchaînement de circonstances. Ainsi, le Paris Saint-Germain (25e) et Stuttgart (26e) pourront être éliminés s’ils perdent. Pour cela, il faudrait que Benfica (contre le FC Barcelone), Monaco (face à Aston Villa), le Sporting CP (contre le RB Leipzig), le Feyenoord (face au Bayern Munich) et Bruges (contre la Juventus) obtiennent au moins un match nul et que dans le même temps, le Real Madrid (face à Salzbourg), le Celtic Glasgow (contre les Young Boys de Berne), Manchester City (face au PSG), le PSV Eindhoven (contre l’Étoile Rouge de Belgrade) et le Dinamo Zagreb (face à Arsenal) l’emportent.

Quel destin pour les clubs français ?

Petit poucet des quatre équipes tricolores, Brest est pourtant la formation la mieux placée avec une septième place. Les Bretons qui défient le Shakhtar Donetsk ont de fortes chances de se qualifier, même sans l’emporter contre les Ukrainiens. L’équipe d’Éric Roy aura du mal à assurer le top 8 dès cette septième journée même en cas de victoire, mais peut faire un grand pas vers celle-ci. Croisant le fer avec Liverpool, Lille est dans la situation similaire que Brest. Huitièmes, les Nordistes ont également 13 points, mais une différence de +3 contre +4 pour le SB29.

Seizième, Monaco qui reçoit Aston Villa peut déjà se qualifier. Si un match nul pourrait suffire, la victoire aurait de fortes chances d’être suffisante. L’ASM doit en revanche faire un résultat positif (victoire ou nul) pour maintenir un espoir de top 8. Pour la dernière formation tricolore, le Paris Saint-Germain, la situation est plus complexe. Si une défaite et une série d’événements négatifs pourrait causer l’élimination de l’actuel 25e, une victoire contre Manchester permettrait en revanche aux Parisiens de remonter dans le top 24 et de doubler leur adversaire anglais.