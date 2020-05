FC Barcelone : personne ne veut quitter le navire !

Le FC Barcelone est dans une situation compliquée, avec des finances loin d'être au beau fixe. Le leader de la Liga aura une marge de manœuvre assez réduite pour le mercato, et espère pouvoir se renforcer en procédant à des échanges, à l'image de ce deal avec Manchester City pour un troc Semedo-Cancelo qui commence à sérieusement prendre forme. Les dirigeants espèrent aussi remplir les caisses en vendant des joueurs indésirables et ainsi avoir une manne financière plus importante pour recruter.

La suite après cette publicité

Deux stratégies qui prennent cependant énormément de plomb dans l'aile ces derniers jours comme l'explique le quotidien AS. Et pour cause, les joueurs dont veut se séparer le FC Barcelone n'ont aucune intention de partir. Le journal évoque ainsi les noms de Neto, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti et Arthur Melo, qui ont tous une cote intéressante sur le marché et que le club veut vendre rapidement.

Le Barça propose ses joueurs à plein de clubs

Que ce soit publiquement ou en interne, ces cinq joueurs se sont déjà manifestés contre un départ lors du prochain mercato. Une situation compliquée pour le Barça, qui espère réduire sa masse salariale de 200 millions d'euros. Les décideurs barcelonais ont d'ailleurs déjà proposé les joueurs en question à tout va aux quatre coins de l'Europe, sans succès. Il faut dire que les contrats signés par les joueurs jouent en leur faveur, et ces derniers savent qu'ils auront énormément de mal à toucher les mêmes émoluments dans un autre club.

Il faudra également surveiller la situation d'autres joueurs mentionnés dans l'article, à l'image de Junior Firpo, Philippe Coutinho ou Ousmane Dembélé. Le FC Barcelone souhaiterait aussi s'en défaire, mais pour l'instant, les joueurs en question ne se sont pas encore vraiment positionnés. Le média rajoute cependant que seules de très belles offres pourraient les convaincre de faire leurs valises. Décidément, les problèmes s'entassent pour Josep Maria Bartomeu et Eric Abidal...