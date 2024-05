Le suspense va prendre fin pour Kieran McKenna !

Kieran McKenna est peut-être le nom qu’on lit le plus dans la presse anglaise depuis une semaine. Annoncé avec insistance du côté de Chelsea, mais aussi Manchester United et Brighton, l’entraîneur anglais de 38 ans était courtisé par le gratin du football anglais. Mais selon les informations de The Athletic, il va bien poursuivre l’aventure avec Ipswich Town.

Il devrait ainsi signer une prolongation de plusieurs années avec le club qu’il a fait passer de la 3e division à la Premier League en 2 ans. Une performance majeure qui l’avait positionné dans les short-lists des plus grands clubs anglais. Mais McKenna a décidé de poursuivre l’aventure avec Ipswich Town, qui tentera la saison prochaine de se maintenir dans la lucrative Premier League.