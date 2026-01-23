Menu Rechercher
Liverpool : Arne Slot n’exclut rien pour la fin du mercato

Après avoir dominé l’Olympique de Marseille mercredi en Champions League, Liverpool va retrouver le championnat d’Angleterre. Ce week-end, les Reds seront opposés à Bournemouth. Avant ce choc, Arne Slot s’est présenté face aux médias. Il a notamment évoqué le mercato, lui qui s’attend à conserver le même effectif.

« Oui, c’est ce à quoi je m’attends, oui. Mais comme je le dis toujours, s’il y a une opportunité sur le marché et que nous pensons pouvoir renforcer l’équipe, ce club essaiera toujours de la saisir. Mais pour le moment, je m’attends à ce que cela reste globalement inchangé.» Ce vendredi, le Daily Mail a évoqué un intérêt des Reds pour Van de Ven de Tottenham.

