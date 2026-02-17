Aurélien Tchouameni dévoile les dessous de l’incident raciste avec Prestianni

Le Real Madrid repart de Benfica avec une victoire 1-0 dans ce barrage aller de Ligue des Champions. Vinicius, seul buteur de la soirée, a également été victime de propos racistes, selon lui, de la part du milieu argentin des Lisboètes, Gianluca Prestianni. Aurélien Tchouameni est revenu sur cet incident pour Canal + après la rencontre.

«Au final, on ne saura jamais. Nous, on est tous derrière Vini, assure le Français. Il nous a dit ce qu’il s’était passé, après le gars de l’équipe adverse a dit que ce n’était pas vrai. Au début, on voulait sortir du terrain, puis on a discuté tous ensemble. Vini nous a dit qu’il fallait qu’on reparte pour gagner ce match-là.»