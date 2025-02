Bayern : inquiétude pour Harry Kane avant la C1 ?

Harry Kane n’a pas pris part à l’entraînement du Bayern, ce lundi 17 février, avant le barrage retour contre le Celtic, étant laissé au repos après le match nul 0-0 contre Leverkusen. Mais Vincent Kompany a tenu à rassurer en affirmant que « ce n’est rien de grave à coups sûrs. Parfois on a très peu de temps pour récupérer. On va voir comment il se sent demain, mais je pars du principe que ce n’est rien de grave. »

Face à Leverkusen, le Bayern a adopté un jeu plus défensif, avec Kane pleinement impliqué dans l’effort collectif. L’attaquant anglais a encaissé un choc à la mâchoire de la part de Hincapie, mais après un rapide soin, il a pu continuer la rencontre. Rendez-vous donc mardi pour la coupe d’Europe et le match retour contre le Celtic.