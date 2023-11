Pablo Longoria dévoile les grandes lignes du mercato d’hiver de l’OM

Un premier bilan peut être dressé à l’OM. Un constat s’impose après 12 journées (et 11 matches puisque OM-OL a été reporté au 6 décembre), le club phocéen est en-dessous des objectifs fixés en début de saison. Il occupe la 10e place avec seulement 13 points au compteur. Gattuso n’a remporté qu’un seul des cinq matchs dirigés en championnat. Les résultats sont un peu meilleurs en Ligue Europa (deux victoires et un nul) mais la régularité de l’équipe ne permet pas d’être positif. Après un mois et demi sur le banc, l’entraineur italien a également pu dresser un bilan de son effectif.

RMC indiquait hier qu’une réunion avait eu lieu ces dernières heures entre Gattuso et Pablo Longoria afin d’estimé les besoins en vue du mercato. Un milieu de terrain et un élément offensif seraient désirés : le premier pour pallier la longue blessure de Valentin Rongier, le second pour redonner du peps à un secteur qui en manque.

«Le marché d’hiver est très particulier, très difficile, prévient d’emblée Longoria sur RMC ce mardi soir. Parfois, ça ne te donne pas ce dont tu as besoin car c’est un marché très particulier. Croire que c’est la solution, c’est une erreur. En même temps, ça peut aider le coach pour mettre en place sa méthodologie.»

Un latéral gauche et un renfort offensif à l’étude

«On va analyser avec le coach les différents besoins dont on va voir besoin. On va analyser avec notre équipe de scouting, poursuit le président de l’OM, qui évoque la venue d’un défenseur dans le couloir gauche, sans doute insatisfait du rendement de Lodi par exemple. Avec le travail tous ensemble, et après estimations des budgets, on cherchera à donner à notre coach la plus grande puissance sportive. Le coach a des besoins numériques. Il y a des discussions pour un latéral gauche. (…) Il faut donner de la souplesse pour Lodi même si Amir Murillo nous donne satisfaction. Pour augmenter la compétitivité, il y a un manque.»

Ce n’est sans doute pas tout. Si la venue d’un milieu de terrain n’a pas été évoquée, Longoria confirme étudier le dossier d’un joueur offensif. «Il faut tout analyser en conséquence. Ça dépend de la stratégie et des profils qu’il faut avec des caractéristiques différentes. Il ne faut pas le même type d’ailier pour Marcelino et Gattuso. Il faut le prendre en considération et voir les opportunités que le marché peut nous offrir», assure le patron marseillais. Ce dernier a profité de cette intervention médiatique pour tordre le cou aux rumeurs de son possible départ prochain du club.