OM : ça se complique pour Renan Lodi

Connaissez-vous le point commun entre Edon Zhegrova et Nordin Amrabat ? Sur le papier, il est difficile à trouver mais pour les suiveurs réguliers de l’Olympique de Marseille, la réponse tient en quelques mots. Ces deux hommes ont mis à mal Renan Lodi. Samedi dernier, lors de la 11e journée de Ligue 1, l’ailier kosovar s’est, en effet, amusé dans son couloir droit. Réputé pour ses qualités de percussion et de dribble, le numéro 23 du LOSC a fait vivre un véritable calvaire au Brésilien. Bis repetita, ce jeudi soir, où les Grecs de l’AEK Athènes entraînés par Matias Almeyda ont rapidement cerné la principale faille du dispositif de Gennaro Gattuso. Alors, certes, aucune incidence sur le résultat final (2-0) puisque l’OM est, aujourd’hui, idéalement placé dans la course à la qualification mais les largesses défensives du joueur de 25 ans ne peuvent être oubliées.

Un laxisme défensif coupable, un apport offensif limité

Arrivé en grande pompe dans la cité phocéenne le 14 juillet dernier, le natif de Serrana n’est clairement pas à l’aise dans ses baskets. Recruté pour 13 millions d’euros, le latéral gauche brésilien aux 18 sélections suscitait pourtant de grandes attentes. Après une expérience sous le maillot des Colchoneros, coupée d’un prêt à Nottingham Forest, Lodi était annoncé comme un élément précieux pour le collectif marseillais. De sa rigueur défensive à sa capacité d’apporter le danger dans les derniers mètres, notamment par sa qualité de centre, les arguments pour se satisfaire d’une telle recrue étaient nombreux. Oui mais voilà, après quelques semaines passées dans le sud de la France, le bilan est tout autre. Globalement décevant bien que titulaire indiscutable aux yeux de Gennaro Gattuso, le gaucher d’1m73 n’apporte pas cette sérénité souhaitée.

Déjà en grande souffrance lors du nul concédé face aux Dogues, le nouveau renfort phocéen a, une fois de plus, fait l’étalage de toutes ses difficultés sur la pelouse de l’AEK Athènes. Crédité d’un 3,5 par la rédaction FM, Lodi n’a que trop rarement pesé sur le plan offensif. Et que dire de son apport défensif… Trop éloigné de son adversaire direct, auteur de plusieurs relances totalement manquées et très régulièrement pris dans son dos par Nordin Amrabat, il aurait pu compromettre le résultat final de cette rencontre. Souvent aidé par Joaquín Correa, notamment au cours de la première période, le Brésilien de 25 ans a finalement livré une nouvelle partition aux nombreuses fausses notes. Une spirale négative symbolisant, plus globalement, son début de saison à l’OM. Auteur d’une seule petite passe décisive en 14 matches toutes compétitions confondues, le joueur formé à l’Athletico Paranaense peine à convaincre.

Gattuso et Diniz continuent de lui faire confiance

Un rendement jugé, par beaucoup, comme trop insuffisant qui n’égratigne cependant pas son avenir en sélection. Pour rappel, le latéral brésilien a été sélectionné lundi dernier par Fernando Diniz pour disputer deux rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 lors de la prochaine trêve internationale. La Seleção, troisième de la zone sud-américaine, se déplacera en Colombie le 17 novembre (1h, heure française) puis recevra l’Argentine au Maracanã le 22 novembre (1h30). Plébiscité sous la tunique auriverde, Lodi pourrait cependant rapidement être menacé au sein de l’écurie phocéenne. S’il bénéficie encore, à l’heure où nous écrivons ces lignes, d’une faible concurrence à son poste, Michael Murillo reste une alternative possible pour Gennaro Gattuso. Convaincant lors de ses rares apparitions, l’international panaméen (66 sélections, 7 buts) avait d’ailleurs remplacé, avec sérieux, son coéquipier, absent contre l’AS Monaco puis face au HAC. De son côté, l’OM aura aussi certainement à cœur de disposer de garanties plus solides sur ce côté gauche pour le reste de la saison. Dès lors, le prochain mercato pourrait lui aussi rebattre les cartes…

En attendant, Renan Lodi se devra de redresser la barre et sera, à ce titre, très attendu lors du déplacement des siens à Lens pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, dimanche soir. Sous pression, le Brésilien - qui avait rapidement assuré s’être parfaitement acclimaté à l’environnement marseillais - doit désormais prouver sur le terrain. «Je suis très heureux ici. Ma famille se sent bien, mes amis sont très bien ici, j’en ai ramené quelques-uns ici. Nous sommes très heureux. On a des supporters magnifiques. Le staff est vraiment là pour parler avec nous. C’est facile de donner son meilleur football. Même si à l’Atlético ce n’était pas le niveau que j’avais. Si on ne joue pas toujours, ça peut ne pas aider. Je reviens, ici, pour retrouver mon niveau et je peux montrer ma valeur, ce que je vaux vraiment et ce que je veux dans ce club», déclarait dans cette optique l’intéressé. Une vraie valeur que les supporters marseillais attendent également avec impatience.

Une chose est sûre, et peu importe l’évolution de son apport sous le maillot olympien, le numéro 12 du club a déjà un avenir tout tracé, comme en témoignent ses récents propos dans une interview accordée au journaliste brésilien João Paulo Capellanes pour la chaîne Fala. «Je veux remplir mon contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028, je ne pense pas signer avec un autre club ici, puis j’envisagerai de retourner chez les Furucao (le surnom des joueurs de Paranaense, ndlr). C’est mon idée, c’est le chemin que je veux emprunter. Je veux revenir là-bas en bonne forme et essayer d’y remporter un autre titre». Le message est clair, reste désormais à savoir si les dirigeants phocéens continueront, sur le long terme, de miser sur lui. Au regard de ses dernières performances, la question peut se poser…