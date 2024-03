Demba Ba a été contacté par un «grand club français»

En juillet dernier, Demba Ba est devenu le conseiller technique de l’US Dunkerque. L’homme de 38 ans, retiré des terrains, s’est reconverti dans le domaine du management. Si lui-même n’arrive pas à définir son rôle exact comme il l’a confié à L’Équipe, le Sénégalais est au four et au moulin avec l’équipe nordiste, pensionnaire de Ligue 2. L’ancien avant-centre aurait pu même viser plus haut selon ses dires.

La suite après cette publicité

«J’ai eu l’opportunité d’aller dans un grand club français cet été, mais j’ai préféré ce rôle de maître d’ouvrage à Dunkerque. J’ai les mains libres pour créer, développer, faire ce que je pense être bon», a-t-il expliqué dans les colonnes du quotidien sportif. Reste à savoir lequel.