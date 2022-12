JT Foot Mercato : l’incroyable short-list du Bayern Munich pour remplacer Neuer

Le Bayern Munich passe la seconde

Une blessure insolite qui met la zizanie au Bayern Munich. Après le fiasco de l’Allemagne durant la Coupe du monde, Manuel Neuer a choisi de partir en vacances au ski pour oublier. Et bien le portier allemand va avoir beaucoup de temps pour le faire puisqu’il est forfait pour le reste de la saison après avoir subi une fracture du bas de la jambe. La direction munichoise n’a visiblement pas envie de confier les clés du camion à son gardien remplaçant Sven Ulreich et s’est donc lancée à la quête de son remplaçant. La liste est longue et prestigieuse et visiblement, la cellule recrutement du club allemand a bien regardé la Coupe du monde au Qatar. Yassine Bounou le Marocain, Dominik Livaković le Croate ou encore Emiliano Martinez l’Argentin sont suivis. Néanmoins, ces noms ne figurent pas sur la liste finale du Bayern Munich d’après La Gazzetta dello Sport. On y retrouve le portier costaricien du PSG Keylor Navas, le Suisse de Gladbach Yann Sommer et Alexander Nübel, actuellement prêté par le Bayern à Monaco. A noter que ce dernier est prêté jusqu’en 2023, mais les deux clubs tentent de trouver un accord pour casser le prêt de l’Allemand.

Lionel Messi pense toujours au Barça

Le Mondial en poche, Lionel Messi devrait bientôt se prononcer son avenir. Son contrat avec le Paris Saint-Germain expirant en juin prochain, les clubs intéressés par ses services seront en droit de discuter avec le joueur à partir du 1er janvier. Les deux options les plus probables sont les suivantes : une prolongation avec le PSG ou filer en MLS. Le Mundo Deportivo évalue à 90% les chances que la Pulga reste à Paris. Mais pas pour y finir sa carrière. Et oui, le journal généraliste La Vanguardia explique que Léo Messi a déjà fait savoir à Xavi et à son staff qu’il a l’intention de revenir à Barcelone. Quand ? Telle est la question. Rappelons qu’il est âgé de 35 ans et qu’il se rapproche doucement de la fin de sa carrière. Affaire à suivre.

L’officiel du jour

Arrivé libre du Real Madrid il y a six mois, Isco quitte déjà l’Andalousie ! Entre méforme, performances décevantes et départ de Julen Lopetegui, le milieu de terrain espagnol n’a pas convaincu au cours de ses 19 matchs disputés sous le maillot du Séville FC pour 1 but et 3 passes décisives. Le directeur sportif Monchi a donc préféré s’en séparer et économiser un gros salaire.