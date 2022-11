Allemagne : Timo Werner forfait pour la Coupe du monde !

Terrible nouvelle pour Timo Werner et l'Allemagne. Blessé à la cheville hier soir lors de la 6e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions entre le Shakhtar Donetsk et le RB Leipzig (0-4), et contraint à sortir dès la 19e minute de jeu, l'attaquant doit déclarer forfait pour la Coupe du monde.

Il est touché à un ligament. «Malheureusement, les examens d'aujourd'hui à Leipzig ont révélé une déchirure du ligament syndesmose. Timo Werner sera absent pour le reste de l'année», regrette son club dans un communiqué publié il y a quelques instants. Timo Werner (26 ans) sera de retour en 2023.