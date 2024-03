Espagne, RB Leipzig : l’été très chaud qui attend Dani Olmo

Chez nos amis espagnols, on a, logiquement, énormément parlé des pépites Lamine Yamal ou Pau Cubarsí pendant cette trêve international. Des adolescents déjà performants au plus haut niveau ; forcément, ça ne court pas les rues. Mais s’il y a un joueur qui est encore ressorti grandi de ce break de sélections, c’est Dani Olmo. Alors que cette Roja très jeune manque encore de certitudes et de véritables leaders, la vedette de Leipzig répond présent à chaque match qu’il joue avec la Roja. Face au Brésil mardi soir, il a livré une véritable exhibition.

Habitué à jouer sur une aile en sélection ces dernières années, le joueur formé au Barça est en train de changer de rôle. Il évolue désormais dans un registre très proche du numéro 10, aux côtés de deux autres milieux - Rodri et Fabian Ruiz face au Brésil - avec énormément de liberté. C’est le seul joueur qui peut se déplacer où il veut sur le terrain et qui a carte blanche pour entreprendre tout ce qu’il souhaite. Doté d’une superbe qualité technique et d’une vision du jeu supérieure, il fait très mal entre les lignes. Et surtout, c’est un joueur capable de marquer, et pas qu’un peu.

Un gros transfert cet été ?

Aussi brillant avec son club, le RB Leizpig, et ce malgré quelques pépins physiques ces derniers mois, le milieu offensif de 25 ans risque de vivre un été agité. Déjà convoité par les plus gros clubs européens l’été dernier, les meilleures écuries du Vieux Continent risquent de revenir à la charge après l’Euro. Il faut dire qu’il risqu d’être disponible à prix relativement abordable… Comme l’indique Sport, lors de sa prolongation l’été dernier, il a négocié une clause libératoire de 60 millions d’euros. Un montant certes conséquent, mais pas abusif au vu des prix pratiqués sur le marché aujourd’hui.

Surtout que sa cote risque de grimper en fonction de ses prestations avec l’Espagne en terres allemandes. Comme l’explique le média catalan, le FC Barcelone reste très intéressé, mais forcément, ça sera compliqué de rapatrier le joueur compte tenu de la situation financière des Blaugranas. En revanche, Olmo est aussi très convoité en Premier League, où l’argent ne sera pas un problème. Affaire à suivre…