Man City : Sergio Agüero rêve du Barça

Il fera partie de ces bonnes affaires du marché estival. Après une aventure plus que brillante du côté de l'Etihad Stadium, tout indique que le Kun Agüero va quitter Manchester City au terme de son contrat. Et visiblement, si on se fie aux informations de la Cadena SER, il a déjà une piste plus que séduisante pour son avenir.

La radio espagnole dévoile ainsi qu'il serait plus que ravi de rejoindre le FC Barcelone. Il y a déjà des contacts en cours avec certains candidats aux élections présidentielles, et la présence de Messi serait un énorme atout. Reste cependant à voir si le numéro 10 du Barça sera toujours là cet été...