Son avenir avec Zidane, sa retraite : Franck Ribéry lâche ses vérités sur l’équipe de France

«J’ai été très important pour l’équipe de France, le meilleur buteur, le meilleur passeur. Je me suis éclaté. Mais quand j’ai eu ce petit problème au dos qui m’a privé du Mondial, il y a eu de petites choses qui ne m’ont vraiment pas plu et j’ai senti que je n’avais pas de soutien derrière moi. Mais c’est une page qui est tournée et je souhaite bonne chance à l’équipe de France». Voilà les derniers mots de Franck Ribery en équipe de France, lui qui avait manqué le Mondial 2014, après avoir été important lors de la phase de qualifications.

La suite après cette publicité

Assez discret dans les médias à ce sujet, la légende du Bayern Munich, qui a raccroché définitivement les crampons en cours de saison 2022-2023, est revenu sur sa période tricolore. S’il admet que l’Allemagne est sa maison, là où on grandit ses enfants, l’ailier des Bleus assure évidemment qu’il «aime la France, mon pays ! Je n’oublie rien de mes étapes, de mes galères (…) Il y a eu des situations pas faciles. J’ai fait des conneries. Je le sais. Mais qui n’en fait pas ! Il y a eu des injustices, aussi. J’ai surtout été critiqué par des personnes qui ne connaissent pas le foot de l’intérieur. Mais j’ai toujours été respecté par les footballeurs. Eux, ils savent», a-t-il lâché à L’Équipe, lui qui a beaucoup été épinglé par les médias.

Franck Ribéry milite pour Zinédine Zidane

Et cela l’a marqué. Lui qui ne pense pas revenir vivre en France, un jour, est revenu sur la fin de son aventure avec les Bleus : «il y a des moments, des situations, des périodes de la vie, des rapports avec des gens qui changent et qui vous amènent à des décisions parfois difficiles. Je l’ai fait. Je l’ai assumé», explique-t-il, en souhaitant retenir toutes les belles émotions avec les Bleus, du Mondial 2006 jusqu’au barrage contre l’Ukraine, en 2013. «On retourne le Stade de France ! Cette communion avec le public français a été formidable. J’étais au top de ma carrière en 2013».

La suite après cette publicité

Enfin, Franck Ribery ne souhaite pas fermer la porte définitivement de l’équipe de France et n’a pas répondu non… notamment en cas d’arrivée de Zinédine Zidane pour remplacer Didier Deschamps. «On a toujours eu un bon rapport. Il reste comme un grand frère (…) Mais on fait des scénarios. Déjà, on ne sait pas exactement si ce sera lui après. Je le lui souhaite parce que Zizou est le meilleur qui puisse arriver aux Bleus», a-t-il conclu. L’avenir nous le dira…