Italie : hécatombe de blessures avant l’Euro 2024 !

À quelques jours de son entrée dans la compétition face à l’Albanie, l’Italie connaît une fin de préparation pour l’Euro 2024 très mouvementée. L’inquiétude est de mise avec de nombreux joueurs touchés physiquement. Touché musculairement, Nicolò Fagioli s’est entraîné à l’écart du groupe mardi, alors que la Squadra Azzurra est déjà arrivée à son hôtel en Allemagne. Pas d’amélioration non plus pour Nicolò Barella, qui a déjà manqué les deux matchs amicaux de l’Italie à cause d’une fatigue musculaire.

La première séance d’entraînement au stade d’Iserlohn a ensuite apporté une troisième nouvelle alarmante. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, Davide Frattesi a débuté la séance en s’échauffant avec ses coéquipiers entre longues courses et sprints courts, puis il s’est approché de Luciano Spalletti avec qui il a discuté quelques secondes, avant de retourner au vestiaire sans pouvoir poursuivre l’entraînement. Pour rappel, la Nazionale a déjà dû encaisser les forfaits de Francesco Acerbi, Nicolò Zaniolo, Giorgio Scalvini et Domenico Berardi.