EdF : la sortie cash de Youssouf Fofana sur les critiques

Présent ce dimanche en conférence de presse alors que l’équipe de France s’apprête à défier l’Espagne pour les demi-finales de l’Euro 2024, Youssouf Fofana a été interrogé sur les critiques qui visent le jeu des Bleus et à en croire les propos du milieu de terrain monégasque, ces dernières ne semblent pas l’affecter. «Moi, personnellement, je m’en fous totalement. Au final, on est demi-finalistes», a ainsi lancé l’intéressé.

Dans la foulée, le joueur de 25 ans a, malgré tout, tenté d’expliquer ce visage décevant sur le plan offensif. «On va dire que c’est le football d’aujourd’hui, beaucoup plus fermé, beaucoup plus tactique, qui se joue plus sans ballon. C’est vraiment une partie d’échecs. Je ne dirais pas que c’est le calendrier, juste l’évolution du foot qui j’espère changera la saison prochaine». Une évolution qui inquiète d’ailleurs un certain Marcelo Bielsa.