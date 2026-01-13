Menu Rechercher
Commenter 4
FA Cup

FA Cup, Liverpool : le coach de Barnsley se paye Dominik Szoboszlai

Par Allan Brevi
1 min.
Liverpool @Maxppp
Liverpool 4-1 Barnsley

Liverpool a assuré sa qualification pour le quatrième tour de la FA Cup en battant Barnsley (4-1), ce lundi soir à Anfield. Dominik Szoboszlai avait ouvert le score dès la 9e minute d’une frappe de 25 mètres absolument magnifique, avant que Jeremie Frimpong ne double la mise. Mais la rencontre a également été marquée par une erreur du milieu hongrois, qui a perdu le ballon dans sa surface sur une tentative de talonnade, offrant à Adam Phillips, ancien joueur de l’académie de Liverpool, l’occasion de réduire le score pour Barnsley devant ses supporters. Les buts tardifs de Florian Wirtz et Hugo Ekitike ont scellé la victoire des Reds.

La suite après cette publicité

Pour Conor Hourihane, entraîneur de Barnsley, le geste de Szoboszlai n’était pas seulement maladroit, mais « un manque de respect ». « Je suis un peu déçu par ce joueur. Je ne pense pas qu’il ferait ça contre Chelsea ou Arsenal, ni en Ligue des Champions. C’est un petit manque de respect de sa part », a-t-il déclaré après le match selon The Times. Malgré cette déconvenue, Hourihane a salué le moment exceptionnel pour Phillips : « marquer devant le Kop, chez Liverpool, c’est quelque chose qu’il se rappellera toute sa vie. » De son côté, Szoboszlai a présenté ses excuses après la rencontre, reconnaissant son erreur qui a compliqué la partie pour son équipe, tandis qu’Arne Slot a assuré qu’il discuterait personnellement de l’incident avec son joueur…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

FA Cup
Liverpool
Barnsley
Dominik Szoboszlai
Conor Geraroid Hourihane

En savoir plus sur

FA Cup The Emirates FA Cup
Liverpool Logo Liverpool FC
Barnsley Logo Barnsley
Dominik Szoboszlai Dominik Szoboszlai
Conor Geraroid Hourihane Conor Geraroid Hourihane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier