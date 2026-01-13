FA Cup, Liverpool : le coach de Barnsley se paye Dominik Szoboszlai

Liverpool a assuré sa qualification pour le quatrième tour de la FA Cup en battant Barnsley (4-1), ce lundi soir à Anfield. Dominik Szoboszlai avait ouvert le score dès la 9e minute d’une frappe de 25 mètres absolument magnifique, avant que Jeremie Frimpong ne double la mise. Mais la rencontre a également été marquée par une erreur du milieu hongrois, qui a perdu le ballon dans sa surface sur une tentative de talonnade, offrant à Adam Phillips, ancien joueur de l’académie de Liverpool, l’occasion de réduire le score pour Barnsley devant ses supporters. Les buts tardifs de Florian Wirtz et Hugo Ekitike ont scellé la victoire des Reds.

Pour Conor Hourihane, entraîneur de Barnsley, le geste de Szoboszlai n’était pas seulement maladroit, mais « un manque de respect ». « Je suis un peu déçu par ce joueur. Je ne pense pas qu’il ferait ça contre Chelsea ou Arsenal, ni en Ligue des Champions. C’est un petit manque de respect de sa part », a-t-il déclaré après le match selon The Times. Malgré cette déconvenue, Hourihane a salué le moment exceptionnel pour Phillips : « marquer devant le Kop, chez Liverpool, c’est quelque chose qu’il se rappellera toute sa vie. » De son côté, Szoboszlai a présenté ses excuses après la rencontre, reconnaissant son erreur qui a compliqué la partie pour son équipe, tandis qu’Arne Slot a assuré qu’il discuterait personnellement de l’incident avec son joueur…