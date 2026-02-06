Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi est fan des nouvelles recrues

Abdelli, Timber, Nwaneri… Cet hiver, l’Olympique de Marseille s’est encore renforcé et les choix effectués par la direction phocéenne semblent validés par Roberto De Zerbi. Présent en conférence de presse, ce vendredi, le technicien italien a dit tout le bien qu’il pensait de ses nouveaux joueurs.

«Abdelli c’est un joueur que j’aime beaucoup. Nwaneri est jeune, je l’aime beaucoup mais il n’est pas à nous. Timber nous apporte beaucoup, il a une force de caractère. Il peut jouer à plusieurs postes. Il couvre plus de terrain que Kondogbia, il est moins défensif mais c’est un joueur fort», a ainsi avoué RDZ. Les intéressés apprécieront…

