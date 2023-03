Toulouse : le coup de gueule très virulent de Philippe Montanier

Alors que Toulouse est la meilleure attaque en ce début d’année 2023, le club toulousain s’est incliné sans réussir à marquer la moindre réalisation face à Clermont ce dimanche à domicile (0-1). Une défaite difficile à avaler pour Philippe Montanien. «Il nous a tout manqué. De la fatigue ? Je ne sais pas. Si vous êtes fatigués après 20 minutes de jeu, il faut changer de métier. La fatigue n’est pas une explication. Les remplaçants ont été solidaires dans la médiocrité. On a eu un niveau technique très en dessous de ce qu’on fait habituellement», a notamment reconnu l’entraineur du TFC.

La suite après cette publicité

Le technicien français est ensuite revenu sur la forme de son équipe en ne cachant pas son agacement après les éloges sur «la meilleure attaque d’Europe». «Il faut arrêter de dire que Toulouse est une très bonne équipe. Toulouse est une équipe qui va jouer la relégation, qui est promue. Il faut vite garder les pieds sur terre. L’ambition, ça se voit surtout sur le terrain. Quand tu écoutes tout le monde, même quand on perd contre Marseille, on dit que c’est formidable. Là, on a fait deux matchs très faibles», a conclu, passablement énervé, Philippe Montanier.

À lire

Ligue 1 : Toulouse et son attaque de feu épatent en 2023