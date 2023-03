Ligue 1 : Montpellier humilie Angers, Reims bat Ajaccio au bout du suspense

Après une fin de match folle du côté de Troyes, où l’ESTAC et Monaco se sont finalement quittés sur le score de 2-2, on avait droit à quatre rencontres de Ligue 1 pour ce traditionnel multiplex du dimanche. Pour ces duels de la 26e journée, c’était surtout en deuxième partie de tableau que ça se jouait. On avait par exemple ce duel entre Reims et Ajaccio, relégable. Un duel asse âpre conclu sur un 1-0, pendant lequel les Rémois ont eu la possession mais n’ont pas vraiment réussi à se créer des situations chaudes. C’est un but de Cajuste à la 90e+5 qui a permis au Stade de Reims de monter jusqu’à la huitième position, pendant qu’Ajaccio chute à la dix-huitième place.

La suite après cette publicité

Toulouse, sur une dynamique plutôt négative, accueillait une autre équipe dans le dur en ce moment, Clermont. Seuls un point et une place au classement séparaient le Tef, onzième, des Auvergnats, douzièmes, au coup d’envoi. Il faut dire que, comme prévu, ce n’était pas vraiment du football champagne sur la pelouse, et aucune équipe ne parvenait à vraiment inquiéter son rival. Mais en deuxième période, c’est Clermont qui a pris le meilleur sur son adversaire, avec un joli but de Khaoui à un quart d’heure de la fin. Avec ce succès 1-0, Clermont se hisse à la onzième place et devance donc les Toulousains.

À lire

JT Foot Mercato : la planète foot rend hommage au recordman Kylian Mbappé

Montpellier facile contre Angers

De son côté, Montpellier, en forme en ce moment, accueillait Angers, lanterne rouge. Et le MHSC a assez rapidement pris l’avantage, puisque Wahbi Khazri n’a eu besoin que de deux petites minutes pour faire trembler les filets. Teji Savanier allait lui aussi se mêler à la fête, transformant un penalty à la 25e minute de jeu. La messe était pratiquement dite, et Maouassa signait le troisième juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Savanier signait le quatrième, et les Angevins allaient même être réduits à dix suite à l’expulsion de Bentaleb (57e). Wahi y allait aussi de son petit but (73e). Les trois points en poche, Montpellier se hisse à la treizième position et laisse Angers au fond du trou avec dix points et un pied et quatre orteils en Ligue 2.

La suite après cette publicité

Enfin, Strasbourg, en plein flou concernant un potentiel rachat du club par Todd Boehly, accueillait Brest, dix-huitième. Si les débats étaient même légèrement en faveur des Alsaciens pendant toute la première période, c’est Honorat qui a climatisé la Meinau, ouvrant le score dans le temps additionnel de la première période. Les locaux n’ont pas réussi à revenir, et Brest signe un sacré coup en sortant de la zone rouge grâce à cette victoire 1-0 et en se hissant à la quinzième marche du classement, devançant au passage son rival du jour, désormais seizième.