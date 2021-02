Le PSG pousse fort pour David Alaba

A 28 ans, David Alaba a fait le choix de quitter le Bayern Munich. Un coup dur pour la formation allemande puisque le défenseur autrichien partira libre de tout contrat à la fin de la saison. Pour l’accueillir, plusieurs grosses cylindrées se sont déjà manifestées (Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Manchester United).

Mais selon Sky Allemagne, le Paris Saint-Germain serait toujours dans la partie. Le joueur n’a pas encore choisi sa future destination, mais le média allemand précise que le joueur a déjà parlé avec Nasser Al-Khelaïfi et que le club de la capitale pousse très fort dans ce dossier. A suivre.

Update Alaba: As reported last summer, PSG wants to sign him as a free agent. Paris pushed very hard in the last couple of weeks. David already spoke with president Al-Khelaifi. But: He didn’t take any decision yet and his priority remains Spain #TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/lx1syQOCDm