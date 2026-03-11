Le communiqué cinglant des supporters de Tottenham

Quatre défaites pour ses quatre premiers matches sur le banc de Tottenham, 14 buts encaissés. Cela ne fonctionne pas pour Igor Tudor chez les Spurs, éparpillés hier soir par l’Atlético Madrid. Fracassé par la presse anglaise, le coach croate va-t-il rester en place ? Les supporters du club londonien ont en tout cas décidé d’exprimer leur mécontentement.

Le Tottenham Hotspur Supporters’ Trust (THST) a publié un communiqué appelant à une « action d’urgence » suite à la défaite 5-2 du club face à l’Atletico. « La performance et le résultat de ce soir sont une véritable honte. C’est symptomatique de la situation catastrophique qui règne actuellement chez les Spurs. Du mercato hivernal aux nominations de l’encadrement, le manque de leadership et l’absence totale de toute personne ayant une expérience des Spurs pour éclairer ces décisions sont flagrants. Où est l’audace ? Où sont les échos de la gloire ? Il faut agir d’urgence, car nous fonçons droit dans le mur. Être supporter des Spurs n’a jamais été aussi difficile, mais les supporters ne resteront pas les bras croisés face au déclin du club », peut-on lire.