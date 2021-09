Liga : Elche enfonce Getafe

Alors que le Bétis de Nabil Fekir se déplacera, ce lundi à 22 heures, sur la pelouse de Grenade en clôture de la quatrième journée de Liga, Getafe recevait Elche à 20 heures. Auteurs d'un début de saison catastrophique avec trois défaites en autant de rencontres, les hommes de l'ancien entraîneur marseillais Michel devaient relever la tête face à Elche. Les Franjiverdes de Dario Benedetto et Javier Pastore, absent du groupe, étaient eux-aussi à la recherche de leur première victoire cette saison après deux nuls obtenus face à Séville (1-1) et l'Athletic Bilbao (0-0) et une défaite concédée sur la pelouse de Atlético de Madrid (0-1).

Dans une rencontre relativement équilibrée (9 tirs à 8 pour Getafe) où Dario Benedetto était aligné à la pointe du 3-5-2 de Fran Escriba, les coéquipiers de l'ancien barcelonais Carles Aleña allaient finalement se faire surprendre peu après l'heure de jeu sur une réalisation de Lucas Perez (0-1, 69e), entré en jeu quelques instants auparavant. Au Coliseum Alfonso Pérez, le cauchemar se poursuit donc pour Getafe, vaincu une quatrième fois d'affilée et désormais 19ème de Liga. De son côté, en attendant les grands débuts de l'ancien Parisien Javier Pastore, Elche décroche sa première victoire de l'année et remonte à la 9ème place.

Le classement complet de la Liga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Getafe

Le XI d'Elche