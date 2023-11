La déclaration surprenante du pape François sur Lionel Messi

Lundi soir, Lionel Messi (36 ans) est un peu plus entré dans la légende en remportant son huitième Ballon d’Or. Pour beaucoup, cela fait de lui le meilleur joueur de tous les temps. Grand amateur de football, le pape François a été interrogé sur le joueur de l’Inter Miami. En effet, il lui a été demandé qui il choisirait entre Lionel Messi et Diego Armando Maradona. Et sa réponse a été surprenante. Ses propos sont relayés par TyCSport.

«J’en ajoute un troisième : Pelé. Ce sont les trois que j’ai vu. Maradona, en tant que joueur, était grand, mais en tant qu’homme, il a échoué (…)Je ne l’ai pas aidé. Il est venu me voir au cours de ma première année de pontificat et puis le pauvre gars est mort à la fin. C’est curieux, beaucoup de sportifs finissent mal, même en boxe (…) Messi est très correct, un gentleman. Mais pour moi, de ces trois, le grand gentleman est Pelé. Il avait un grand cœur … J’ai parlé avec Pelé. Je l’ai croisé dans un avion quand il était à Buenos Aires. C’était un homme d’une si grande humanité … Tous les trois sont géniaux , chacun avec sa spécialité. Messi est bon en ce moment, Pelé était bon.» Le pape François a visiblement fait son choix.