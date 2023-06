LdC : 7 joueurs de Manchester City dans l’équipe de la saison

Une nouvelle saison de Ligue des Champions s’est achevée, apportant avec elle son lot d’enseignements. Alors que le PSG a toujours autant de mal en phase finale de la compétition, Manchester City a conjuré le sort en remportant la première coupe aux grandes oreilles de son histoire en s’imposant ce samedi face à l’Inter Milan (1-0). Dominateurs tout au long de cette édition, les Skyblues ont été récompensés dans l’équipe de la saison qui comporte pas moins de 7 joueurs de Pep Guardiola.

C’est ainsi que l’on retrouve Kyle Walker et Ruben Dias en défense. Le milieu de terrain de cette équipe est 100% Cityzen avec Rodri, Stones et De Bruyne qui soutiennent une attaque composée notamment de Bernardo Silva et Erling Haaland, meilleur buteur de la compétition. Pour ce qui est des autres joueurs de cette équipe, on retrouve Thibaut Courtois, impérial encore avec un Real Madrid qui s’est hissé jusqu’en demi-finale, dans les buts. La solidité de l’Inter Milan en défense a été récompensée avec les présences d’Alessandro Bastoni et Federico Dimarco dans l’arrière-garde de cette équipe alors que Vinicius vient prendre place à gauche de l’attaque de ce 11 idéal.

