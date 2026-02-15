Menu Rechercher
OL : l’hommage des ultras lyonnais à Quentin, jeune militant d’extrême droite assassiné

Par Valentin Feuillette
Le Groupama Stadium @Maxppp
Lyon 2-0 Nice

Les Bad Gones ont rendu hommage à Quentin ce dimanche soir, en amont de la rencontre de Ligue 1 entre l’OL et Nice. Le principal groupe de supporters lyonnais a déployé une banderole « Repose en paix Quentin » au Groupama Stadium, saluant la mémoire de ce militant nationaliste de 23 ans, décédé samedi après avoir été violemment agressé jeudi à Lyon, en marge d’une conférence organisée à Sciences Po.

Ultras Made in France
⚽ OL - Nice
📢 Le message des Bad Gones pour Quentin !
📆 Dimanche 15 février

#OLOGCN
Voir sur X

Selon le parquet de Lyon, les circonstances précises du drame restent à déterminer. Une source proche de l’enquête évoque des échauffourées entre militants d’extrême droite et d’extrême gauche dans le centre-ville. Le ministre de l’Intérieur a pointé la responsabilité possible de l’ultragauche, tandis que plusieurs témoignages significatifs ont été recueillis par les enquêteurs.

Ligue 1
Lyon

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
