OM : les choix payants de Nasser Larguet

Pour le moment, Nasser Larguet, le responsable du centre de formation de l'Olympique de Marseille qui joue les pompiers de service suite au départ soudain d'André Villas-Boas, n'avait pas franchement innové dans ses choix concernant le onze de départ. Si on reconnaissait, avec plaisir, un vent d'air frais concernant la mentalité et le retour d'un pressing intéressant, Valère Germain commençait toujours à droite, Dario Benedetto était toujours en difficulté et les victoires n'arrivaient pas.

Mais ce mercredi, alors que l'OM faisait face à une cascade d'absents, Larguet a décidé de tout changer. Exit le 4-3-3 et bonjour au 4-2-3-1 avec un Dimitri Payet en électron libre, capable de se déplacer, et de faire jouer ses jeunes coéquipiers. Car là était tout le changement. Au départ de la rencontre face à Nice, pas de Florian Thauvin ni de Valère Germain, tous deux assis sur le banc des remplaçants. Saîf-Eddine Khaoui, Bamba Dieng et Luis Henrique étaient sur la pelouse.

Comment Luis Henrique n'a pas plus joué avant ?

Forcément, les supporters, désabusés ces derniers temps et qui comptaient passer leur tour sur cette rencontre, se sont retrouvés happés par la curiosité et ont allumé leur téléviseur. Le score de trois buts à deux porte le sceau de ces choix. Si c'est Alvaro Gonzalez, d'une belle frappe, qui a ouvert le score, Saîf-Eddine Khaoui, auteur d'une interview d'après-match très attendrissante, a inscrit le doublé qui a permis aux Phocéens de l'emporter.

Luis Henrique était aussi une curiosité. Le jeune Brésilien n'avait pas beaucoup joué (11 matches, 3 titularisations) et ce qu'on a vu a été aussi impressionnant que désarmant. Intelligent dans ses choix, doté d'une grande pointe de vitesse et de très peu de déchets, comment a-t-il pu ne pas débuter la moindre rencontre de championnat auparavant ? Concernant Bamba Dieng, le jeune Sénégalais, qui a marqué en Coupe contre Auxerre, il relevait aussi d'un choix fort de Larguet. Pour sa troisième apparition et sa première titularisation, il n'a pas eu franchement d'occasion à se mettre sous la dent, mais son pressing et ses déplacements ont tous été utiles. Il représente un vrai danger pour les défenses et cela aide ses partenaires. Maintenant, on espère revoir ce quatuor ce samedi, contre Nantes...