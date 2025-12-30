Serie A : retour aux ballons traditionnels après les alertes des daltoniens

Pour la saison 2025-2026, la Serie A avait opté pour un ballon hivernal orange, introduit lors de la 12e journée les 22 et 23 novembre. Ce choix, destiné à se distinguer par son « impact fort et unique sur le terrain », remplaçait les traditionnels ballons blancs ou jaunes, mais a rapidement suscité la polémique. En cause, sa couleur difficile à distinguer sur le vert de la pelouse, notamment pour les personnes daltoniennes. « Nous avons reçu de nombreuses plaintes justifiées à ce sujet. Certaines personnes sont daltoniennes et ne peuvent donc pas voir le ballon. Nous avons demandé à notre fournisseur d’avancer la livraison des nouveaux ballons, leur production a commencé, mais il faudra un certain temps avant de pouvoir remplacer ces ballons orange », a déclaré le président du championnat italien, Ezio Simonelli, sur Radio Anch’io Sport, dans des propos rapportés par Sky Italia.

La suite après cette publicité

Le retour aux ballons traditionnels a été salué par l’association Aidacon Consumatori et son président Carlo Claps : « De nombreux supporters estimaient que leurs droits de consommateurs avaient été bafoués, notamment ceux qui avaient souscrit à des abonnements annuels onéreux aux chaînes de télévision. Nos demandes ont enfin été entendues ; il était intolérable que la Ligue italienne de football ignore le besoin d’inclusion et de qualité de visionnage de son public, causant ainsi un préjudice financier et moral aux abonnés. » Come vedono i daltonici, une autre association, avait également alerté sur le problème. Son président Stefano De Pietro expliquait : « c’est particulièrement difficile pour ceux qui souffrent d’une forme de daltonisme appelée deutéranopie (le type le plus courant). Ces personnes sont presque incapables de distinguer les nuances de vert. Pour elles, le vert, le rouge et le jaune se fondent souvent en une seule couleur. Essayez donc d’imaginer ce qu’une telle personne voit lorsqu’un ballon orange roule sur une pelouse verte. »