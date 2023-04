Real Madrid : Antonio Rüdiger explique sa gestion du Ramadan

La suite après cette publicité

Pilier de la défense central du Real Madrid, Antonio Rüdiger s’est rapidement imposé dans la Maison Blanche depuis son arrivée l’été dernier de Chelsea. Dans un long entretien accordé à Marca ce lundi, le défenseur allemand est revenu sur son parcours depuis qu’il a déposé ses valises dans la capitale espagnole. Le joueur de la Mannschaft a également partagé son opinion sur une question qui fait polémique ces derniers temps : le Ramadan.

« J’ai l’habitude. Je ne mange ni ne bois rien, je m’y tiens. Ce n’est pas facile, mais on s’entraîne, on se creuse la tête et on finit par y arriver. C’est l’une de mes principales armes, la mentalité, et en fin de compte, observer le ramadan n’est pas un problème pour moi. (…) Je parle avec le nutritionniste, c’est le plus important. Je sais ce que je dois manger, combien je dois boire… Si je parle à Pintus, il va me faire courir et je vais l’écouter, alors il vaut mieux parler au nutritionniste [rires]. »

À lire

Nice, Ramadan : l’incroyable clash entre Galtier et Todibo