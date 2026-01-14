Rayan Cherki n’est pas élu meilleure recrue de PL

Hier soir, Rayan Cherki (22 ans) a encore régalé sous le maillot de Manchester City. Opposés à Newcastle en demi-finale aller de Carabao Cup, les Skyblues se sont imposés sur le score de 2 à 1, grâce notamment à un but du Français dans les arrêts de jeu. Cela n’a pas échappé à Jamie Redknapp, qui a qualifié Cherki de « recrue de la saison », au micro de Sky Sports.

Dans la foulée, le média britannique a publié un sondage pour savoir quel joueur est la meilleure recrue pour le moment cette saison en Angleterre. Rayan Cherki arrive deuxième avec Hugo Ekitike (17% des votes), derrière Granit Xhaka (Sunderland) qui récolte 40% des votes et qui est en tête du classement.