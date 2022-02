Premier League : porté par le triplé de Raheem Sterling, Manchester City poursuit sa marche en avant à Norwich !

Dix-huitième et premier relégable, Norwich City accueillait le leader du championnat Manchester City à l'occasion de la 25ème journée de Premier League. À stade Carrow Road, les hommes de Pep Guardiola espéraient poursuivre leur marche en avant, trois jours après leur victoire sans forcer face à Brentford (2-0) et à quelques heures de se déplacer sur la pelouse du Sporting dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. En face, les Canaries, auteurs de deux victoires et un nul lors des trois dernières rencontres en championnat, pouvaient quant à eux sortir de la zone rouge en cas de nouveau succès. Pour cette rencontre, les Skyblues effectuaient un turn-over avec les titularisations de Zinchenko, Fernandinho ou encore Aké et se présentaient donc en 4-3-3.

La suite après cette publicité

De son côté, Dean Smith optait pour le même système tactique que son adversaire du jour après plusieurs parties disputées en 4-4-2. Soutenu par Rashica et Sargent, Pukki débutait logiquement en pointe. Pour son 100ème match en Premier League, l'entraineur de Norwich voyait, cependant, ses hommes considérablement souffrir en début de rencontre. Après un but logiquement refusé à Foden pour une position de hors-jeu (3e), Silva trouvait quant à lui le poteau opposé de Gunn après un joli service de Mahrez (5e). Bousculés et largement dominés dans les premiers instants, les Canaries s'enhardissaient pourtant progressivement et Lees-Melou pensait même ouvrir le score. A la réception d'un centre, l'ancien de Dijon et Nice plaçait une magnifique tête qui venait mourir sur la base du montant d'Ederson (18e). Vaillant et bien en place défensivement, Norwich ne pliait pas face aux vagues mancuniennes, notamment grâce à un Gunn décisif sur le plat du pied droit de Sterling (25e).

Sterling porte les Citizens

De plus en plus dangereux aux abords de la surface adverse, les champions en titre allaient pourtant finir par trouver la faille. Et de quelle manière ! Sur un centre de Walker, Sterling profitait de l'intervention ratée d'Aarons pour enrouler une sublime frappe dans la lucarne opposée du dernier rempart des Canaries, totalement battu sur ce coup d'éclat de l'attaquant des Three Lions (0-1, 31e). Portés par cette ouverture du score, les Citizens repartaient alors à l'attaque pour rapidement se mettre à l'abri mais ni Mahrez, mis en échec par Gunn (33e), ni Silva, trop tendre dans sa tentative de lob (39e), ne trouvaient le break. Qu'importe, à la pause, c'est bien City, maître des débats (74% de possession de balle), qui rentrait avec ce court avantage au tableau d'affichage. Et dès le retour des vestiaires, les Skyblues frappaient à nouveau. Opportuniste et légèrement chanceux, Foden profitait d'un centre aux six mètres de Gündogan pour marquer en deux temps et permettre aux siens de prendre le large (0-2, 48e).

Appliqués, sérieux et forts de deux buts d'avance, les Mancuniens manquaient de peu le troisième dans la foulée. Profitant d'une déviation de la tête de Fernandinho au premier poteau, Aké se jetait au second mais sa reprise à bout portant trouvait le haut de la barre de Gunn (52e). En contrôle en fin de rencontre, Manchester City parachevait finalement sa victoire quelques instants plus tard. Sur corner, Sterling profitait ainsi d'une remise de la tête de Dias pour pousser le ballon au fond des files et enterrer définitivement les infimes espoirs des Canaries (0-3, 69e). En toute fin de rencontre, Sterling s'offrait même un triplé en convertissant, en deux temps, un penalty obtenu par Delap (0-4, 90e). Avec cette victoire, Manchester City conforte donc son fauteuil de leader en Premier League avec provisoirement 12 longueurs d'avance sur Liverpool, qui dispose de deux matches en retard. Une prestation sérieuse permettant par ailleurs aux hommes de Pep Guardiola de faire le plein de confiance avant ce déplacement décisif à Lisbonne, mardi soir, pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. De son côté, Norwich rechute après trois matches sans défaite et reste ainsi englué à une dangereuse 18ème place.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Norwich

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



▪️ City return to 4-3-3

▪️ Gilmour and Sargent back in

▪️ Idah and Placheta make way#NCFC | #NORMCI pic.twitter.com/IMKBjfgFBb — Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 12, 2022

Le XI de Manchester City