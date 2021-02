PSG : Tuchel voit Mbappé comme "un requin"

Auteur de 21 buts et 9 passes décisives cette saison, Kylian Mbappé continue de prouver qu’il faut compter sur lui maintenant et pour les prochaines années. Avec son triplé retentissant face au FC Barcelone la semaine dernière en Ligue des Champions, le champion du Monde 2018 a franchit un nouveau cap dans sa arrière. Interrogé sur son ancien protégé, Thomas Tuchel a encensé l’international tricolore et sa mentalité de vainqueur.

«Marquer trois buts au Nou Camp, c'est un message. C'est ce qu'il demande à lui-même. C'est son potentiel, ce qu'il a en lui. Il est toujours jeune, il est super affamé. C'est un requin dans sa mentalité. Il veut attraper tout ce qu'il peut avoir. C'est la mentalité qu'il faut dans sa manière la plus positive parce que c'est un bon gars. En privé, c'est une personne super gentille, super intelligente, super drôle. Mais une fois qu'il est sur le terrain, c'est un requin. Et c'est ce que sont les grands. Si tu mets le petit doigt dans l'eau, ils arrivent ! C'est Kylian», a-t-il expliqué au micro de BT Sport à l’occasion d’une discussion avec Rio Ferdinand. Le nouvel entraîneur de Chelsea ne cache que peu son enthousiasme envers l’ancien monégasque.