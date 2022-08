Chelsea : le supporter coupable d'injures racistes envers Heung-min Son identifié et sanctionné

Dans un court communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Chelsea a annoncé avoir identifié le supporter auteur d'injures racistes à l'encontre de l'attaquant sud-coréen de Tottenham Heung-min Son lors du derby londonien électrique (2-2). Les Blues ont également affirmé l'avoir banni de Stamford Bridge.

La suite après cette publicité

«Suite à notre déclaration de cette semaine sur les abus racistes lors du match de Tottenham dimanche dernier, le Chelsea Football Club peut confirmer qu'il a identifié et banni indéfiniment un détenteur d'abonnement», peut-on lire dans le communiqué du club de la capitale. Une autre décision qui prouve que la question du racisme dans le football est réellement prise au sérieux de l'autre côté de la Manche...

Following our statement this week on racist abuse at the Tottenham game last Sunday, Chelsea Football Club can confirm that it has identified and banned a season ticket holder indefinitely. pic.twitter.com/3r9utmLxvz