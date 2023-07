Manchester City fait encore des folies pour sa défense

La suite après cette publicité

Il y a des choses qui ne changent pas en matière de football. À chaque mercato, Manchester City se renforce en défense en faisant venir un ou deux nouveaux éléments recrutés à prix d’or. Cet été 2023 n’échappe pas à cette règle implacable puisqu’un accord a été trouvé entre le champion d’Angleterre et le RB Leipzig pour le transfert de Joško Gvardiol. Le Croate de seulement 21 ans s’apprête même à devenir le défenseur le plus cher du monde. De quoi rendre heureux Guardiola qui risque de perdre Walker et Cancelo.

Exit les 87 M€ de Manchester United dépensés à l’été 2019 pour Harry Maguire. Place désormais aux 120 M€ de Gvardiol. Il s’agit carrément du plus gros transfert de l’histoire des Cityzens puisque le record appartenait à Jack Grealish avec les 117 M€ déboursés auprès d’Aston Villa il y a deux ans. Le club est un grand habitué des sommes folles et n’hésitent jamais à employer les grands moyens, notamment pour son arrière-garde où les joueurs sont, a priori, moins onéreux que pour d’autres postes.

Plus de 400 M€ dépensés depuis 2014 rien que pour le défense

Depuis la prise en main par le cheikh Mansour et son Abu Dhabi United Group, 7 des 20 défenseurs les plus chers du monde sont l’œuvre de Manchester City. Avant Gvardiol, il y a eu Ruben Dias (71 M€), Aymeric Laporte (65 M€), João Cancelo (65 M€), Benjamin Mendy (57 M€), John Stones (56 M€) et Kyle Walker (51 M€). On n’oublie pas non plus Nathan Aké et ses 45 M€, Eliaquim Mangala (45 M€), Nicolas Otamendi (44 M€), Danilo (30 M€) et même, plus loin dans le temps, Joleon Lescott (27 M€).

Il convient de noter qu’à partir de 2014, les prix ont explosé. Depuis cet été-là, quasiment 300 M€ (295,5 pour être précis) ont été dépensés rien que pour la défense. Il faut ajouter les 120 M€ de Gvardiol pour obtenir 415,5 M€. «Manchester City achète des latéraux au prix d’attaquants» pestait José Mourinho en 2018. Cette méthode avait jusque-là ses limites mais la dernière saison où City a réalisé un triplé historique et enfin soulever la Ligue des Champions montre qu’elle a enfin atteint son but. Avoir de l’argent ne garantit pas le succès mais il peut largement y contribuer.