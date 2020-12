Premier League : Leicester arrache un point contre Manchester United

Pour l'ouverture de ce Boxing Day et de la 15e journée de Premier League, le championnat anglais avait prévu un petit délice. Une opposition entre le deuxième et le troisième, rien de mieux pour se mettre en bouche. D'autant que les Foxes sortaient d'une victoire convaincante contre Tottenham (2-0), alors que les Red Devils étaient invaincus depuis le 1er novembre en championnat. Tous les ingrédients semblaient donc réunis pour créer un bon match de Noël.

Et les deux entraîneurs alignaient les meilleurs cuisiniers, sans avoir trop changer leurs recettes du dernier match. Pour des locaux menés par Brendan Rodgers, on retrouvait le duo Maddison-Vardy, soutenu par des joueurs comme Tielemans, Ndidi ou Barnes. Du côté de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ne se passait pas de son chef, Bruno Fernandes, pour alimenter Martial et Rashford. A noter les présences de Paul Pogba et d'Edinson Cavani sur le banc. Et les acteurs étaient rapidement chauds, notamment ceux de Manchester United.

Un Leicester à réaction

Sauf peut-être Marcus Rashford qui a gâché un caviar de Bruno Fernandes (2e). Après un début de match rythmé et sans grand round d'observation, c'est Leicester qui prenait le contrôle du ballon face à un bloc de Manchester United bien discipliné. Résultat : pas de grosse occasion à se mettre sous la dent. Jusqu'à une petite touchette un peu chanceuse de Bruno Fernandes pour un Rashford cette fois-ci réaliste (0-1, 23e). Mais les Foxes n'ont pas mis longtemps avant de réagir, grâce au pied gauche d'Harvey Barnes (1-1, 31e). Pas d'opportunité ensuite avant la mi-temps.

Des locaux pressants sortaient des vestiaires. Dominants, ils n'ont cependant pas pu trouver le chemin des filets en ne cadrant pas de la seconde mi-temps, et ce malgré un coup franc dangereux de Maddison (53e). Mais c'est surtout Rashford qui aurait pu faire évoluer le score, mais il a buté sur Schmeichel (60e). Martial a bien fait trembler les filets mais a été signalé hors-jeu (62e). Un Cavani en facteur X sortait le match de sa torpeur en servant Bruno Fernandes pour reprendre l'avantage (1-2, 79e). Mais, encore une fois, les Foxes revenaient dans le match, grâce à un Vardy jusqu'à lors bien pris (2-2, 86e). Malgré une dernière occasion pour Perez (90e+3), le match se terminait sur un match nul qui n'arrange cependant personne, alors que c'est statu quo au classement. Ce qui laissera la possibilité à Liverpool de s'envoler, et à leurs poursuivants de revenir.