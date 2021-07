OM : les premiers mots de Mattéo Guendouzi

La suite après cette publicité

C'est officiel depuis quelques heures maintenant. Mattéo Guendouzi est un joueur de l'Olympique de Marseille, lui qui a été prêté avec option d'achat par Arsenal. Le milieu de terrain a partagé ses premières impressions sur son compte Twitter officiel.

«Un honneur et une fierté de rejoindre l’OM et de défendre les couleurs de ce grand club historique qui représentent les valeurs du peuple marseillais. Hâte de jouer à l’Orange Vélodrome et de mouiller le maillot. Allez l'OM ! Droit au but ». Un message qui a de quoi donner le sourire aux supporters phocéens.