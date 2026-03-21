Liverpool : le message d’Alisson Becker après sa blessure

C’est la tuile pour Alisson Becker (33 ans). Appelé avec le Brésil, le gardien titulaire de la Seleçao doit renoncer en raison d’une blessure musculaire contractée contre Galatasaray avec Liverpool mercredi soir en C1.

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Il confirme la nouvelle sur son compte Instagram. «Malheureusement je serai absent pour un moment. Je travaille déjà dur pour revenir plus fort ! Merci pour votre soutien !» Une course contre-la-montre est engagée pour être présent au match aller face au PSG en Ligue des Champions le 8 avril.