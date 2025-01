Nantes : les confidences d’Anthony Lopes sur son calvaire à l’OL

En début de semaine, le FC Nantes annonçait l’arrivée d’Anthony Lopes en provenance de l’OL. Le portier de 34 ans, passé de numéro un à numéro 4 en seulement un été à Lyon, espère bien se relancer dans une équipe qui pointe à la 14e place du championnat à un point de la zone rouge. Déjà convoité par les Canaris cet été, Anthony Lopes a donc fini par relever ce nouveau défi où il devrait retrouver un rôle de titulaire puisqu’Alban Lafont a été écarté de l’équipe première depuis plusieurs matches. Ce jeudi, Anthony Lopes s’est présenté en conférence de presse pour évoquer ses 6 derniers mois compliqués à l’OL mais aussi pour évoquer son nouveau rôle dans le deuxième club de sa longue carrière.

Six mois compliqués à l’OL

«J’ai eu des touches très tôt cet été où j’ai déjà échangé pas mal avec le coach. Et puis, ces touches ont recommencé en décembre. Le choix était fait, j’ai donné ma parole et vu que j’en ai qu’une, je suis présent. J’avais dit que j’étais prêt à rejoindre le club déjà cet été et qu’en fonction de ce qui se passerait dans l’année, si Nantes revenait à la charge, j’accepterais. C’est le premier transfert de ma carrière, c’est un grand changement, mais il fallait bien que ça arrive. Ça se fait à 34 ans. C’est une première, mais une belle première. J’ai été bien accueilli. La plus grande nouveauté ? Je suis à l’hôtel (rires). Je découvre une autre ville, c’est enrichissant. Changer de club, ça fait bizarre, mais je me suis adapté», a-t-il lancé dans un premier temps sur son nouveau challenge.

L’ancien international portugais (14 sélections) a aussi évoqué sa récente période délicate à l’OL. Une période très compliquée, mais qui lui a visiblement permis de se retrouver. «Ça a été les 6 mois les plus compliqués de ma carrière, je m’en suis énormément servi. Ça m’a permis de me régénérer mentalement et physiquement, de retrouver des choses en moi. Me remettre d’aplomb. J’arrive extrêmement frais et je suis prêt à aller à la guerre. Je suis revanchard. C’est le bon mot tout simplement. Je ne peux pas revenir sur le passé, c’est comme ça. Je ne suis pas là pour faire des choses qui dépassent ma fonction. Je reste un joueur. Je bosse énormément et je suis dur envers moi. J’aime la perfection et j’essaye de la toucher le plus souvent. Mon déclassement à l’OL, oui je l’ai digéré avant de venir ici. À partir du moment où ma situation était scellée, il a fallu switcher et me remettre dans le bain. Ça m’a servi. Ne plus jouer du tout après avoir enchaîné des saisons à 45 matches, c’était nouveau», a-t-il expliqué avant d’évoquer le match face à Lyon, le 26 janvier prochain. «Rejouer contre l’OL ? J’en parlerai brièvement à l’instant T. Pour l’instant, je pense à Lille samedi soir.»

Opération maintien avec Nantes !

Et Anthony Lopes ne sera pas trop dépaysé à Nantes puisqu’il retrouvera Olivier Blondel, membre du staff de la réserve de l’OL, qui rejoint aussi Nantes pour récupérer le poste d’entraîneur des gardiens. « À l’OL, je m’entrainais avec les pros tous les jours, sauf les jours de match. J’avais un entraînement individualisé. Je n’avais aucun souci, tout était mis en place avec le staff. J’ai su que Blondel rejoignait le FC Nantes 48h avant ma signature. Je suis très content. J’ai fait pas mal d’entraînements avec lui. Il le sait bien. On est là pour donner le meilleur de nous-mêmes. » Justement, en signant à Nantes, Lopes sait qu’il devra lutter pour arracher le maintien. Un objectif clair au moment de sa signature. Et après une saison galère avec l’OL l’année dernière, le portier portugais aura des conseils à donner.

«Le maintien, je l’ai connu pendant 7-8 mois la saison passée. L’année dernière, c’était nouveau, donc de switcher dans ce domaine-là, ça demande d’autres ingrédients. Je vais essayer de puiser sur cette expérience-là. Il faut une approche différente des matches, se baser sur des choses plus appropriées à notre jeu. Il faudra répondre présent dans n’importe quelle situation. Le club attend de moi d’être performant sur le terrain. C’est ce que je veux aussi. J’ai un leadership naturel donc si je peux apporter de l’expérience, ça sera avec grand plaisir. Moi, je viens pour jouer, enchaîner les matches et aider le FC Nantes. Mon contrat de 6 mois et 2 ans en option ? Ça sera conditionné au maintien. On se concentre sur ça dans un premier temps.» Voilà qui est clair. S’il semble encore avoir besoin d’automatismes, Anthony Lopes pourrait bien connaître sa grande première ce samedi face au LOSC. Réponse dans quelques jours.