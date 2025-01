Strasbourg : Emanuel Emegha allume Leonardo Balerdi et l’OM

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a été accroché à domicile face à Strasbourg (1-1) au terme d’un match plaisant à suivre. Dangereux et ayant posé de nombreux problèmes au club phocéen, le RCSA aurait pu aller chercher la victoire au Vélodrome, mais a dû se contenter d’un nul qui reflète finalement assez bien la rencontre. Après la rencontre, les joueurs strasbourgeois étaient frustrés de ce nul et Emanuel Emegha, au duel avec Leonardo Balerdi tout au long du match, a fustigé l’attitude du défenseur argentin et de ses coéquipiers :

«Prendre un point comme ça face à Marseille, ce n’est pas assez. En deuxième période, ils ne voulaient qu’obtenir des coups francs, des penalties… normalement Marseille est un club qui veut jouer au football ! On connait nos forces et nos qualités et on n’a pas été assez bons pour marquer ce deuxième but. Je regrette de ne pas avoir marqué ce deuxième but. Balerdi n’arrivait pas à m’attraper donc il n’a pas arrêté de faire des fautes. Il ne faisait que de se battre et de me provoquer. C’est un petit pour moi. Je ne suis pas énervé. Je ne veux pas parler de l’arbitrage. L’arbitre était bon ce soir. C’était un bon match, on méritait de gagner. Je regrette de ne pas avoir mis ce deuxième but.»