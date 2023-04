Chelsea : un mercato estival de tous les dangers !

La suite après cette publicité

Rien est simple du côté de Chelsea. Si Arsenal brille de mille feux et se dirige vers le titre en Premier League, l’autre club de Londres vit une saison bien plus compliquée. Pointant à une décevante dixième place en championnat, et ce malgré une activité démentielle sur le marché des transferts, les Blues placent désormais tous leurs espoirs sur la scène européenne et ce quart de finale de Ligue des Champions qui se profile face au Real Madrid (12 et 18 avril). Une double confrontation de tous les dangers pour les hommes de Graham Potter, qui plus est à l’heure où Chelsea se voit obligé d’équilibrer ses comptes.

Chelsea risque de perdre très gros !

Après avoir annoncé une perte de 121 millions de livres sterling cette semaine, qu’ils ont attribuée aux sanctions du gouvernement contre l’ancien propriétaire Roman Abramovich la saison dernière, les dirigeants londoniens se retrouvent, en effet, sous la pression du fair-play financier. Le résultat d’une politique sportive ambitieuse mais pour le moins risquée sur le plan financier. Ainsi, depuis l’arrivée de Todd Boehly à la tête du club, Chelsea a accumulé une facture de 606 millions de livres sterling. Le tout en payant parfois des salaires à la hause pour dissuader les nouvelles recrues d’aller voir ailleurs.

Oui mais voilà, avec la perspective, bien réelle, de ne pas jouer l’Europe la saison prochaine, le club londonien, qui dispose d’un groupe conséquent avec 32 joueurs au sein de l’équipe première, risque de devoir se séparer de plusieurs cadres afin de se conformer aux règles du fair-play financier. Présent en conférence de presse, ce vendredi, Graham Potter a d’ailleurs concédé, en ce sens, que Chelsea devrait très certainement vendre des joueurs à des clubs rivaux cet été. Et une véritable razzia pourrait s’opérer… Au total, six Blues sont ainsi concernés par un possible départ.

De nouvelles arrivées à prévoir ?

Pour commencer, Mason Mount voit son avenir questionné et sera vendu s’il ne prolonge pas. Comme évoqué par le Daily Mail, les pourparlers autour d’une possible prolongation n’ont d’ailleurs toujours pas abouti pour l’Anglais de 24 ans, à qui il reste 16 mois de contrat. De son côté, Mateo Kovacic, disposant de la même durée de contrat, n’a pas entamé les négociations. Outre ces deux cadres, Chelsea risque également de perdre Conor Gallagher, Trevoh Chalobah, Ruben Loftus-Cheek et Callum Hudson-Odoi… De quoi inquiéter, à juste titre, le manager des Blues.

C’est le défi que nous avons. Nous avons une grande équipe, une équipe profonde avec beaucoup de très bons joueurs. Ces choses sont vraiment compliquées parce qu’il ne s’agit pas de mon opinion. Il s’agit du joueur, du club, de beaucoup de choses que je ne contrôle pas. Tout ce que je peux faire, c’est donner mon opinion sur Mason en tant que footballeur et personne et je n’ai que des choses positives à dire à son sujet. J’ai aussi un énorme respect pour Mateo en tant que personne. Il joue un rôle pour l’équipe et a également été capitaine. Mais c’est entre Mateo et le club. Ce n’est jamais un monde idéal et vous devez faire face à ce que vous devez gérer en été et prendre des décisions, avouait ainsi Graham Potter, quelque peu désemparé.

Graham Potter ouvre la porte à Romelu Lukaku !

Pour autant, si la situation sportive de Chelsea reste préoccupante et que l’aspect financier est également une problématique à prendre en cours, le manager des Blues compte bien profiter de ce mercato estival pour attirer de nouveaux profils. En effet, si cette vague de départ venait à se confirmer, The Evening Standard indique que Chelsea pourrait entrer dans la danse concernant Victor Osimhen. Par ailleurs, les Blues seraient également intéressés par la signature d’Alejandro Balde selon les dernières informations de Sport.

Interrogé, enfin, sur le cas Romelu Lukaku, prêté par la formation londonienne du côté de l’Inter Milan, Graham Potter s’est également montré ouvert à un éventuel retour à Stamford Bridge. «Il doit bien finir la saison et ensuite nous avons une décision à prendre. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup et que j’admire beaucoup, mais c’est quelque chose dont nous devons parler cet été», assurait, à ce titre, le technicien anglais de 47 ans. Comprenez, quoi qu’il en soit, que le mercato estival de Chelsea s’annonce encore bouillant. Dans le sens des départs comme celui des arrivées…