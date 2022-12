Le Barça sait quel prix débourser pour "le nouveau Busquets"

La suite après cette publicité

Sentinelle de 21 ans évoluant du côté de Boca Juniors, Alan Varela est un cadre de l'équipe argentine. Remportant la Coupe, la Coupe de la Ligue et le Championnat, il affiche 42 apparitions cette saison avec les Xeneizes (1 but et 2 offrandes). Performant, il a tapé dans l'oeil des plus grands clubs comme le rapporte Sport avec l'Ajax, Benfica ou encore le FC Barcelone dans le viseur.

Le club argentin s'est déjà positionné puisqu'il ne voudra pas négocier pour sa pépite et pour cause, elle dispose d'une clause libératoire de 15 millions d'euros. Un chiffre important, mais loin d'être rédhibitoire pour les Blaugranas. Cependant, ces derniers sont actuellement en retard sur l'Ajax Amsterdam et Benfica, qui ont le plus avancé dans le dossier.