Eden Hazard : «Mbappé aura le Ballon d’Or»

Avec 11 buts marqués en Ligue des Champions, et déjà 21 en Liga, Kylian Mbappé semble bien parti pour réaliser la saison la plus prolifique de sa carrière. Pour réaliser l’un de ses autres rêves, à savoir remporter le Ballon d’Or, le Français devra aussi remporter des trophées collectifs lors de cette année de Coupe du Monde. Interrogé sur le sujet par Téléfoot, Eden Hazard s’est montré plutôt optimiste à l’idée de voir l’ex-Parisien remporter le graal des récompenses individuelles.

«Il a mis les standards très hauts sur le début de saison. Si Mbappé peut devenir Ballon d’Or ? Je pense qu’il le sera. Il va falloir qu’il gagne la Ligue des Champions, la Liga, qu’il aille loin en Coupe du Monde. Mais je n’ai aucun soucis à me faire pour lui : le Ballon d’Or, il l’aura», a confié l’ancien international belge.