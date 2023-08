Bayern Munich : les grandes ambitions d’Harry Kane

La suite après cette publicité

C’est la fin d’un feuilleton qui aura animé les mercatos anglais et allemands : en effet, l’attaquant vedette Harry Kane quitte Tottenham, après une décennie et 280 buts inscrits sous les couleurs des Spurs, pour rejoindre le Bayern Munich. Le club bavarois a déboursé un chèque de 100 millions d’euros, assorti à 10 autres en variables. Un vrai coup pour les champions d’Allemagne en titre, qui s’offrent un vrai buteur après la sortie de Robert Lewandowski au FC Barcelone et l’échec Sadio Mané, parti depuis à en Arabie saoudite. Il hérite logiquement le numéro 9, libre depuis le départ du Polonais.

Dans un entretien accordé au média officiel du club, l’international des Three Lions (84 sélections, 54 buts) s’est confié sur son choix de carrière de quitter l’Angleterre pour rejoindre la Bundesliga : «j’ai senti que c’était la bonne étape dans ma carrière. Quand on pense au Bayern Munich, on pense à l’une des meilleures équipes du monde. Je suis excité, la journée a été chargée, c’est certain, mais j’ai hâte d’apprendre à connaître Munich, l’équipe, l’endroit. J’ai hâte de faire la connaissance de mes coéquipiers, des entraîneurs et de mon manager. Dans l’ensemble, je suis heureux d’être ici.»

Kane veut inaugurer sa salle de trophées

Alors qu’il n’a pas eu la chance de soulever un trophée collectif avec le maillot blanc, le natif de Londres espère passer un cap dans sa carrière en rejoignant le Rekordmeister : «je pense que le Bayern Munich est l’un des plus grands clubs du monde et j’ai dit tout au long de ma carrière que je voulais continuer à m’améliorer et à me dépasser pour devenir le meilleur. Je pense que c’était la bonne étape pour me pousser et me tester au plus haut niveau, c’est pourquoi je suis ici et j’ai hâte de relever ce défi. Quand je pense au Bayern Munich, je pense à un club qui a gagné beaucoup de trophées, qui a une bonne culture de la victoire d’année en année.»

De plus, celui qui s’est imposé comme l’un des meilleurs buteurs d’Europe veut rapidement s’adapter à sa nouvelle vie allemande, et ne devrait pas attendre bien longtemps pour faire sa première apparition avec le Bayern puisqu’il est déjà présent dans le groupe de Thomas Tuchel pour la Supercoupe d’Allemagne face au RB Leipzig : «bien sûr, nous entrons directement dans la Supercoupe et j’espère que je pourrai y jouer un rôle. Je rencontrerai l’entraîneur (Thomas Tuchel) et l’équipe dans la matinée et j’essaierai de m’intégrer le plus rapidement possible.» Un saut dans le grand bain qu’attend Harry Kane, pour enfin inaugurer sa salle des trophées, toujours vierge malgré ses 10 ans en Angleterre…