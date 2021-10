OL-Lens : la réaction à chaud de Peter Bosz

Cette fois-ci, l'Olympique Lyonnais a tenu. Après sa désillusion contre Nice (2-3), l'OL s'est imposé à domicile contre le RC Lens (2-1) et remonte à la cinquième place de la Ligue 1. Après la rencontre, le technicien rhodanien, Peter Bosz, s'est exprimé et a assuré avoir joué contre une très belle équipe nordiste.

«Lens est la meilleure équipe contre laquelle on a joué, il y a des matchs qu'on ne mérite pas de perdre, peut être qu'on ne méritait pas de gagner celui-là. On perd beaucoup de ballons faciles. On peut beaucoup mieux faire. On n’a pas réussi à garder le ballon à certains moments. Ils ont joué entre les lignes. On devait rester calme, mais pas trop non plus après leur réduction du score. On a fait le travail ensemble jusqu'à la dernière minute avec un bon gardien. Je sais qu'on peut mieux faire, mais il faut les 3 points», a-t-il expliqué au micro de Canal +.