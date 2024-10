Stuttgart : Enzo Millot disponible à prix cassé l’été prochain

La bonne affaire du prochain été pourrait bien se nommer Enzo Millot (22 ans). Auteur d’une dernière saison bluffante avec Stuttgart, le capitaine de l’équipe de France Espoirs est reparti sur les mêmes bases depuis le mois de septembre. Des performances qui lui ont valu les éloges de Didier Deschamps, invité à commenter sa situation lors de l’annonce de sa dernière liste. Reste à savoir si sa première convocation en bleu interviendra lors de son passage au VfB… ou ailleurs.

Car ce jeudi, Sky Sport Germany nous révèle que Millot devrait être disponible l’été prochain pour un prix situé entre 18 et 20 millions d’euros. Une somme relative à une clause incluse dans son contrat, et donc bien loin de sa vraie valeur marchande, estimée à 42 millions d’euros selon Transfermarkt et encore appelée à grimper en cas de grosses performances en Ligue des Champions, voire de sélection en bleu. Cette saison, le joueur formé à Monaco totalise déjà 7 buts en 9 rencontres avec Stuttgart, et est bien évidemment un titulaire indiscutable du onze de Sebastien Hoeness.