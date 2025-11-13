Michael Olise, le détonateur des Bleus a encore frappé !

Amérique, nous voilà ! Ce jeudi soir, au Parc des Princes, l’équipe de France a officiellement validé son billet pour le prochain Mondial en terrassant l’Ukraine (4-0). Gênés par le bloc bas des visiteurs au cours du premier acte, les hommes de Didier Deschamps ont finalement trouvé la faille au retour des vestiaires. Auteur d’un doublé et élu homme du match par la rédaction FM, Kylian Mbappé a, lui, profité de cette nouvelle soirée de qualification pour inscrire son 400e but en carrière. Dans son sillage, Michael Olise a, de son côté, initié le réveil tricolore.

Titularisé dans un rôle d’ailier droit, le Bavarois a, pourtant, vécu un premier acte compliqué. Très bien cerné par Mykhaylychenko, le Français de 23 ans a d’abord peiné à faire des différences, affichant un déchet technique peu habituel. Oui mais voilà, au retour des vestiaires, le natif de Londres a rappelé à tous les observateurs qu’il était un joueur différent. Trouvé par Cherki dans la surface ukrainienne, il obtenait d’abord le penalty transformé par Mbappé (55e) avant de sublimer cette rencontre. Juste techniquement et doté d’un sens de la passe supérieur à la moyenne, il multipliait les caviars pour ses partenaires.

Michael Olise a tout changé

Si Akliouche (69e) et Ekitike (71e) ne transformaient pas ses offrandes, le gaucher d’1m84 ne manquait, lui, pas la cible pour faire le break (76e). Replacé dans une position plus axiale après l’entrée de l’attaquant des Reds, le successeur annoncé d’Antoine Griezmann aura, finalement, rendu une nouvelle copie impressionnante (1 but, 1 penalty provoqué, 4 occasions créées, 92 ballons touchés, 2 tirs cadrés sur 3, 2 interceptions, 94% de passes réussies). «J’avais Griezmann comme j’ai Olise aujourd’hui», confiait d’ailleurs Didier Deschamps au micro de la chaîne L’Equipe, confirmant finalement tout l’impact du numéro 11 tricolore.

Crédité d’un 7,5 dans nos colonnes, Michael Olise a surtout confirmé son excellente dynamique. Auteur de 10 buts et 9 offrandes en 22 matches toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Crystal Palace aura d’ailleurs une nouvelle opportunité d’asseoir sa place dans le onze des Bleus lors du déplacement en Azerbaïdjan, ce dimanche. Avec un Michael Olise à ce niveau-là (4 buts et 2 passes décisives en 13 sélections), l’équipe de France peut, quoi qu’il en soit, rêver d’un été 2026 radieux sur le sol américain…