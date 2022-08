Chelsea : Callum Hudson-Odoi prêté au Bayer Leverkusen

Privé de Karim Bellarabi et Amine Adli, tous deux blessés pour un moment, le Bayer Leverkusen a renforcé son effectif en enrôlant Callum Hudson-Odoi, en manque de temps de jeu à Chelsea. «L'international anglais est prêté pour un an par le club de Premier League», précise le Bayer 04 dans son communiqué, ce mardi.

«Le transfert en Allemagne est pour moi une chose totalement excitante, et avec le Bayer 04 Leverkusen, je peux aussi jouer en Ligue des champions. Cette destination est vraiment attractive et je suis curieux de connaître le club, les fans et la Bundesliga. Kai Havertz ne m'a dit que du bien du Bayer 04 dans le vestiaire de Chelsea», a expliqué l'attaquant de 21 ans, sur le site officiel du club allemand.