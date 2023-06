L’OM accélère son mercato des latéraux !

La suite après cette publicité

L’OM va donc passer d’un 3-4-3 à un 4-4-2 à plat avec Marcelino. Le technicien espagnol, qui tient un accord avec le club phocéen, va être à pied d’oeuvre avec Pablo Longoria et Javier Ribalta pour remodeler l’effectif du club phocéen, qui était taillé jusqu’alors pour Jorge Sampaoli puis Igor Tudor. L’un des chantiers les plus importants concerne les latéraux. Ces dernières années, l’OM recrutait des pistons, à savoir des joueurs vifs capables d’apporter le danger offensivement.

Mais l’arrivée de Marcelino sur le banc de touche de l’OM va tout changer. Ce sont désormais des latéraux de métier, ou des joueurs habitués à évoluer dans un 4-4-2 à plat qui vont être ciblés dans un secteur déjà décimé. À gauche, Nuno Tavares est reparti à Arsenal tandis que Sead Kolasinac, dont le profil collerait parfaitement aux exigences du nouveau coach olympien, n’a toujours pas prolongé. À droite ce n’est guère mieux avec un Jonathan Clauss qui affiche beaucoup trop de lacunes défensives pour apparaître comme une solution idoine pour Marcelino tandis qu’Issa Kaboré, lui aussi prêté, va quitter la Canebière.

L’OM ratisse large… même en Premier League

On peut largement imaginer qu’au minimum trois latéraux sont attendus cet été. Et le club phocéen s’active vraiment dans tous les sens pour trouver la perle rare. À l’OM, on ne veut se fermer aucune porte que ce soit des joueurs libres, des prêts, mais aussi des transferts secs. À droite, peu de noms ont filtré, mais Pablo Longoria risque de faire jouer ses circuits préférentiels pour apporter des réponses rapides à son nouveau coach. À gauche, le club phocéen prospecte. Un joueur libre bien connu de la Ligue 1 est courtisé.

Dans le même temps, l’OM a coché le nom du latéral gauche américain de Fulham, Antonee Robinson (25 ans), valeur sûre de Premier League et titulaire indiscutable des Cottagers (10e de Premier League en 2022-23) depuis plusieurs saisons. Mais la piste risque de ne pas aboutir. Premièrement du fait du prix du joueur, sans doute hors d’atteinte du club phocéen, mais aussi par une concurrence accrue (Manchester City, les deux clubs de Milan) et enfin par la volonté de Fulham de prolonger l’un de ses cadres à un an de la fin de son contrat. Qu’on se le dise, le mercato estival s’annonce chaud à l’OM…