Manchester City : l’incroyable prise de pouvoir d’Abdukodir Khusanov

Loin d’être un long fleuve tranquille, le parcours d’Abdukodir Khusanov à Manchester City a été fait de hauts et de bas. Arrivé dans une équipe mancunienne malade il y a un an, le défenseur ouzbek avait été débauché contre 40 millions d’euros au Racing Club de Lens, où il venait d’exploser après une première année de découverte et une seconde saison où il avait pris une autre dimension. Les Nordistes qui l’avaient récupéré pour 450 000 euros avaient alors réalisé une grosse plus-value. Pour Manchester City, c’était l’occasion de rajeunir une défense qui avait déçu sur la première partie de saison. Lancé dans un match difficile contre Chelsea (victoire, 3-1) quelques jours après son arrivée, il connaissait des débuts assez difficiles avant de prendre place dans l’équipe. Intéressant par séquences (9 apparitions, un but), il payait les choix de Pep Guardiola sur la fin de saison avec la mise en place d’un duo Joško Gvardiol - Ruben Dias qui était incontournable. Conséquence, il ne disputait pas la moindre minute lors des neuf derniers matches de Premier League.

La suite après cette publicité

Cet été, Manchester City s’est délesté de Manuel Akanji, parti à l’Inter Milan, et cela offrait ainsi plus de place à Abdukodir Khusanov puisqu’il était en concurrence avec John Stones et Nathan Aké pour être la première alternative au duo de titulaires. Deux joueurs de moins en moins fiables pour des raisons physiques. Cela a profité en début de saison à Abdukodir Khusanov qui a disputé les premiers matches, que ce soit en tant que central droit ou latéral droit. Excellent lors de la victoire contre Manchester United (3-0) et le nul contre Arsenal (1-1), il se retrouvait ensuite blessé à la cheville. Une absence d’un mois et demi qui a freiné son retour. Alors que la dynamique de Manchester City était positive avec Joško Gvardiol et Ruben Dias, Pep Guardiola n’a pas décidé de relancer l’Ouzbek. Le destin s’en est alors mêlé par l’intermédiaire de certaines blessures.

La suite après cette publicité

Pep Guardiola sous le charme

Alors que Joško Gvardiol a été gravement blessé d’une fracture du tibia-péroné qui rend sa saison quasiment terminée, Ruben Dias a été blessé aux ischio-jambiers durant tout le mois de janvier. Abdukodir Khusanov s’est donc retrouvé patron de la défense des Cityzens malgré lui et a dû compenser avec le jeune Max Alleyne. Manchester City a ainsi été obligé de recruter à ce poste et Marc Guehi est arrivé de Crystal Palace. Si la dynamique en 2026 est assez moyenne avec six victoires, quatre nuls et deux défaites, le duo se montre performant et complémentaire. Ce dimanche, lors du choc contre Liverpool, les deux hommes ont crevé l’écran en résistant aux vagues des Reds lors d’une victoire (2-1). Sorti suite à un protocole commotion, Abdukodir Khusanov a été salué par son coach pour sa prestation.

« Khusanov… Pour lui, c’était une première à Anfield. Arrivé d’Ouzbékistan, après seulement six mois passés en France, se retrouver ici, pour la première fois, face à Ekitike, Salah… Quel match il a livré, ce garçon », a déclaré Pep Guardiola. Ce mercredi, Manchester City va affronter Fulham pour un nouveau match crucial dans la course au titre. S’il peut compter sur le retour de Ruben Dias, le tacticien catalan n’en oublie pas le jeune Ouzbek qui aura un rôle à jouer sur cette fin de saison : « oui, Khusanov va mieux et est prêt à jouer. Manchester City possède un grand talent avec Khusanov pour de très nombreuses années. L’anglais ? Il ne parle pas comme William Shakespeare, mais il s’améliore de plus en plus. Il est tellement intelligent. Physiquement, il est fort et rapide… et il se place toujours en excellente position. Il sera ici pendant longtemps. » Monstre physique mettant de côté ses sautes de concentration, Abdukodir Khusanov s’impose doucement à Manchester City malgré la forte concurrence.