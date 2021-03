PSG : Leonardo botte en touche pour la prolongation de Kylian Mbappé

Victorieux de l'Olympique Lyonnais sur le score de 4-2 (30e journée de Ligue 1), le Paris Saint-Germain a pris la première place juste avant la trêve internationale. Après la partie, le directeur sportif Leonardo a fait part de sa satisfaction au micro de Canal +, et a tenu à féliciter ses joueurs. Interrogé juste avant son départ sur l'avenir de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en 2022, le dirigeant brésilien a cependant botté en touche.

«Aujourd'hui, ce n'est pas le jour pour parler de son contrat. Honnêtement, en général, les prolongations, et l'envie des joueurs de rester au Paris Saint-Germain et faire vraiment un cycle important. Comme des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis huit ou neuf ans. C'est quelque chose de formidable de voir un groupe qui avance ensemble. Ce n'est pas le jour pour parler spécifiquement du contrat de Kylian. On va arriver à un moment où ça sera plus clair par rapport à son futur», a déclaré Leonardo.